Евробаскет в Украине может посетить большое количество болельщиков из Балкан и стран Балтии - директор турнира

Директор Местного организационного комитета Евробаскет-2015 Маркиян Лубкивский рассчитывает на то, что Украину во время турнира посетит большое количество болельщиков из Балкан и стран Балтии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной проведению Евробаскета-2015 в Украине, в рамках ІІ Киевского международного туристического форума.

По словам Лубкивского, "на сегодняшний день уже определились восемь стран-участниц Евробаскета-2015 - Украина (страна-организатор), шесть лучших сборных по итогам Евробаскета-2013 - Испания, Франция, Хорватия, Сербия, Словения и Литва, и победитель первого квалификационного турнира - Эстония. Могу отметить, что представители Балкан и Прибалтики, ввиду небольшого расстояния от Украины, в большом количестве приедут в нашу страну поддержать свои сборные. В Сербии, Хорватии и Литве баскетбол очень популярен. Об этом даже не нужно отдельно говорить. Также недавно мы увидели собственными глазами, что и в Словении это очень популярная игра, где трибуны постоянно заполнялись во время матчей Евробаскета-2013".

Как сказал Лубкивский, "после успешного проведения Евро-2012 Украина получила в наследство не только объекты спортивной и транспортной инфраструктуры, но и уникальный опыт проведения крупных международных событий, организации приема большого количества иностранных посетителей. Турнир дал стимул развитию гостиничной и ресторанной сфер, повысил украинский сервис. Это все способствовало популяризации Украины среди туристов".

Сравнивая будущий баскетбольный турнир в Украине с Евробаскетом-2013, который завершился несколько недель назад в Словении, Лубкивский заметил: "Мы будем стремиться провести Евробаскет-2015 на качественно новом уровне, обеспечив максимально высокий уровень комфорта для участников, представителей СМИ, болельщиков. Будем активно использовать опыт футбольного Евро-2012".

Директор турнира напомнил, что к Евробаскету-2015 готовится 6 украинских городов, где должно быть построено 7 новых арен.

В свою очередь, президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков заявил: "В 2015 году Украину ожидает грандиозное спортивное событие. На украинских аренах будут играть 24 лучших баскетбольных сборных Европы. Каждую из этих команд приедут поддержать их болельщики. Довольно многие из них благодаря Евробаскету-2015 впервые приедут в нашу страну. Кроме посещения баскетбольных матчей иностранные гости будут иметь прекрасную возможность ознакомиться с нашей страной, с ее чарующей природой, с ее древними памятниками архитектуры. Проведение Евробаскета-2015, несомненно, положительно скажется на развитии туристической сферы в Украине".

Как сообщал УНИАН, Евробаскет состоится в Украине осенью 2015 года.