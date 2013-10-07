Янукович просит Генпрокуратуру оценить действия болельщиков по делу против сборной Украины

Президент Украины Виктор Янукович просит генерального прокурора Виктора Пшонку дать правовую оценку действиям отдельных болельщиков во время футбольного матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2014 года по футбола между национальными сборными командами Украины и Сан-Марино, состоявшегося 6 сентября на стадионе «Арена Львов» (м Львов), на которые обратил внимание Дисциплинарный комитет ФИФА.

Об этом говорится в поручении главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

Президент определил срок для дачи правовой оценки - до 19 октября 2013 года.

Янукович также дал ряд поручений по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности во время проведения массовых спортивных мероприятий.

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Премьер-министру Николаю Азарову поручено с целью активизации работы по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности во время проведения на территории Украины массовых спортивных мероприятий, предотвращения проявлений насилия и неподобающего поведения болельщиков до 16 декабря 2013 года обеспечить разработку и внесение в установленном порядке предложений по приведению законодательства Украины по вопросам обеспечения общественного порядка и общественной безопасности во время подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий в соответствие с общепризнанными международными стандартами.

Министр молодежи и спорта Равиль Сафиуллин до 1 ноября 2013 года должен обеспечить проведение при участии общественных объединений системной информационно-разъяснительной работы с болельщиками, волонтерами по вопросам соблюдения зрителями правил поведения на территории спортивных сооружений, иных требований по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности во время подготовки и проведения массовых спортивных мероприятий.

Вместе с министром образования и науки Дмитрием Табачником Сафиуллин должен принять меры по усилению воспитательной работы среди молодежи по формированию гражданской культуры, повышению уровня толерантности и предотвращению проявлений насилия в спорте.

О результатах этой работы министры должны доложить Президенту до 1 ноября 2013 года.

Председателям областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций Президент поручил обеспечивать контроль за соблюдением общественного порядка при подготовке и проведении массовых спортивных мероприятий, осуществление во взаимодействии с органами местного самоуправления, организаторами массовых спортивных мероприятий работы по обеспечению безопасности зрителей, участников спортивных соревнований, представителей спортивных клубов, арбитров, делегатов международных организаций.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наложить санкции на сборную Украины по футболу в виде проведения одного матча без зрителей (Украина - Польша 11 октября в Харькове), а также оштрафовал ФФУ на 45 тыс. швейцарских франков и дисквалифицировал стадион «Арена-Львов» вплоть до начала отборного цикла Чемпионата мира 2018 года.

Санкции были применены на основании отчете организации FARE (Футбол против насилия и расизма в Европе), которая отмечала, что в ходе игры 6 сентября во Львове (Украина - Сан-Марино, 9:0) болельщики сборной Украины оскорбляли на расовой почве игрока украинской сборной Эдмара (натурализованного бразильца), а также вывесили баннер неонацистского содержания.

3 октября стало известно, что Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил решение о санкциях в отношении сборной Украины.