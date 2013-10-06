Динамо разгромило Металлург

Олег Блохин одержал рекордную победу на тренерском посту в Динамо, сообщает sport.bigmir.net.

Во многом исход матча предопределило решение арбитра удалять защитника Металлурга уже в самом начале игры. Голайдо явно шел на фол последней надежды, запутывая ноги Ленсу во время опасной атаки, но после этого киевляне эпизод доиграли и гол забили - однако арбитр дал штрафной и красную карточку. Штрафной, который Андрей Ярмоленко благодаря удару и рикошету превратил в первый гол.

А после карточки в защите Металлурга возникали огромные дыры, которыми воспользовались киевляне. Стоит отметить, что сегодня отменно сыграл Дьемерси Мбокани - на счету форварда сразу четыре голевые передачи. Именно желание Мбокани в первую очередь играть командно предопределило исход матча. К тому, что нападающий Динамо не будет жадничать, оборона донеччан оказалась не готова.

Если вчера донецкий Шахтер переиграл киевский Арсенал со счетом 7:0, то сегодня Динамо расправилось с Металлургом со счетом 9:1, что можна считать симметричным ответом

Динамо (Киев) – Металлург (Донецк) - 9:1

Гол: Андрей Ярмоленко (21, 64), Джермейн Ленс (27, 62), Юнес Беланда (48, 71, 74), Лукман Аруна (68), Дьемерси Мбокани (89) - Джордже Дазич (40)

Удаление: Голайдо (19)