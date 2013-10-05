Тренер сборной России по боксу рассказал, как Поветкину победить Кличко

Об этом заявил агентству "Р-Спорт" главный тренер сборной России по боксу, олимпийский чемпион Александр Лебзяк, сообщает РИА Новости.

Двенадцатираундовый бой олимпийского чемпиона-2004, чемпиона мира по версии WBA Поветкина с суперчемпионом WBA, чемпионом мира IBF и WBO, победителем Олимпиады-1996 Кличко пройдет сегодня в московском спорткомплексе "Олимпийский".

"Шансы на победу есть всегда, если сражаться до последней секунды, - сказал Лебзяк. - У Александра они есть, хотя и не очень много. Если до пятого раунда ему не удастся "срубить" Кличко, то в последующих раундах ему придется тяжело".

По теме: Кличко перевесил Поветкина почти на 8 килограмм (фото)

Он отметил, что "выиграть у Владимира по очкам будет очень трудно". "В функциональном плане у Кличко состояние получше, чем у Поветкина", - добавил Лебзяк.

Поветкин выиграл все 26 боев (18 из них - нокаутом), а Кличко-младший одержал 60 побед (51 – досрочно) и потерпел три поражения (все - нокаутом).