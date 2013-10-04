Бой Кличко - Поветкин состоится в Москве уже завтра

Боксерский поединок между чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA украинцем Владимиром Кличко и чемпионом мира по версии WBA россиянином Александром Поветкиным пройдет завтра, 5 октября, в Москве.

Стоимость билетов, которые разделены на четыре категории - Platinum, Silver, Gold и Bronze, составляет от 1200 до 150 тыс. рублей.

Поветкин провел два боя на арене "Олимпийского", а для Кличко-младшего предстоящий поединок станет первым в этом зале. Однако арена хорошо знакома его старшему брату: в сентябре 2012 года Виталий победил здесь немца Мануэля Чарра. Владимир был секундантом старшего брата.

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Как сообщал УНИАН, одним из почетных гостей на поединке Кличко-Поветкин, станет экс-чемпион мира по четырем версиям знаменитый британский боксер в супертяжелом весе Леннокс Льюис.

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Александр Поветкин в УНИАН, благодаря пресс-туру в Москву, организованному ТМ "Хортиця".