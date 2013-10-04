Блохин: для "Динамо" еще не все потеряно

Такое мнение по окончании игры второго тура между украинским клубом и венским "Рапидом" выразил главный тренер "бело-синих" Олег Блохин, сообщает Football.ua.

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По словам коуча, его подопечные должны были закончить игру еще в первом тайме, когда имели несколько моментов, что довести счет до разгромного.

"Думаю, что команда начала игру немного нервно. Потом забили два мяча, еще были моменты. Игра должна была закончиться в первом тайме. В перерыве предупреждали, что нужно сыграть внимательно первые 15-20 минут, и тогда игра так бы и протекала. Но дали забить первый гол, Рапид почувствовал уверенность, хозяева пошли вперед. Ну и пропускать на 94-й минуте такой мяч просто нельзя. Думаю, что мы скорее потеряли 2 очка, а Рапид одно нашел. Турнир еще весь впереди, так что, думаю, все только начинается. Не все потеряно", – сказал Блохин.

Напомним, "Динамо" не смогло одолеть на выезде австрийский "Рапид", сыграв вничью 2:2.