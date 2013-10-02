Кличко обещает сделать все необходимое для победы над Поветкиным

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом об этом Кличко сказал после показательной тренировки в Москве.

«Я, поверьте мне, я сделаю все для победы. Я приехал в Москву как спортсмен как чемпиона мира и моя задача всегда была одна — выиграть во что бы то ни стало, что я и сделаю 5 октября», - сказал Кличко под аплодисменты журналистов и зрителей, присутствующих на показательной тренировке.

Он отметил, что очень внимательно наблюдал за показательной тренировкой Поветкина и понимает, что его команда готовит определенный план и сюрпризы.

Он подчеркнул, что бывший тренер Майкла Тайсона Стейси Маккензи делает все возможное, чтобы сделать из Поветкина боксера, схожего на Тайсона.

Украинский боксер также отметил, что, судя по стилю по стилю, Поветкин является поклонником Тайсона.

«Все, что мне нужно, я увидел», - прокомментировал Кличко действия Поветкина в ринге.

Кроме этого, он подчеркнул, что Поветкина нельзя недооценивать, так как он очень титулованный спортсмен и ни разу не был в нокдауне, а во всех поединках доминировал.

«Ночь будет сложной для тех, кто находится в ринге — как для Александра, так и для меня. У каждого спортсмена есть свои шансы и каждый будет использовать эти шансы. Я отношусь с уважением к Александру и желаю ему успехов, конечно же переоценивать его я также не буду и сделаю все возможное для победы», сказал Кличко и добавил, что в профессиональном боксе нельзя делать 100% прогнозы.

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Кличко подчеркнул, что провел на профессиональном ринге 63 боя и всегда хотел выступать в Москве, и сейчас его мечта сбывается.

«Я буду рад каждому — в России чужим я себя никогда не чувствовал. Я буду рад каждому в зале, кто будет болеть за Поветкина, кто будет болеть за Кличко. Это будет вечер спорта», - подчеркнул Кличко.

Он поблагодарил организаторов поединка, поскольку это вечер спорта, в ходе которого выиграют поклонники спорта, а для миллионов молодых людей этот поединок будет мотивацией для постановки новых целей в спорте, учебе и в других сферах.

В ходе показательной тренировки Кличко провел разминку, после чего продемонстрировал отработку ударов. Несмотря на то, что его соперником является россиянин, а бой будет проходить в Москве, в ходе тренировки собравшиеся постоянно поддерживали Кличко аплодисментами.

По завершению пресс-конференции собственники клуба поблагодарили Кличко за показательное выступление, а один из спортсменов подарил Кличко металлическую сковородку, которую предварительно скрутил трубочкой.

На это Кличко пошутил, что этот предмет был бы полезен во время поединка.