УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Манчестер Юнайтед"

Сегодня в Донецке, на "Донбасс-Арене" состоится матч второго тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" будет принимать английский "Манчестер Юнайтед".

Как передает корреспондент УНИАН, обе команды начали еврокубковый сезон 2013/14 с победы в стартовом матче.

Две недели назад манкунианцы дома обыграли немецкий "Байер" (Леверкузен) со счетом 4:2, а "Шахтер" на выезде достаточно неожиданно переиграл испанский "Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян) - 2:0.

Несмотря на столь удачный старт в новом сезоне главного еврокубкового турнира, команды испытывают ощутимые трудности и не являются фаворитами ни в международных турнирах, ни во внутренних первенствах. МЮ минувшим летом покинул легендарный тренер сэр Алекс Фергюссон. Более 20 лет этот специалист стоял у руля команды и практически все это время она была на вершине как английского, так и европейского футбола. Уйдя на пенсию Фергюссон сам порекомендовал себе в преемники Дэвида Мойеса и клубное руководство прислушалось к рекомендации. Тем не менее, команда не сумела плавно вкатиться в новый сезон и чередует победы с очень болезненными поражениями. На данный момент в турнирной таблице английской Премьер-лиги МЮ занимает лишь 12-е место, выиграв из шести матчей 2, 1 сведя вничью и 3 проиграв. Команда явно сейчас находится на спаде по сравнению с прошлыми годами и дончане могут воспользоваться этим фактором.

В свою очередь, "Шахтер" не потерял главного тренера, но лишился едва ли не половины игроков основного состава, которые перебрались в европейские ТОР-чемпионаты. На их место были приобретены дорогостоящие и многообещающие новички, но, блестяще стартовав в украинской Премьер-лиге (шесть побед подряд в первых шести турах), команда затем явно сбавила темп. В следующих пяти турах горняки выиграли лишь однажды, дважды сыграв вничью и столько же раз проиграв. Даже в дерби с "Металлургом", который крайне редко отбирает очки у более титулованных земляков, горняки выиграть не сумели - 2:2. В итоге, команда сейчас делит 3-4 места в турнирной таблице с одесским "Черноморцем", отставая от лидера - харьковского "Металлиста" - на 6 очков.

Победа в Лиге чемпионов для обеих команд станет отличным шансом поправить пошатнувшуюся репутацию и укрпепить психологическую стабильность внутри коллектива. На ставках букмекерских контор шансы команд оцениваются как равные. На победу обеих команд коэффициент составляет 2,72, на ничью - 3,45.

Матч "Шахтер" - "Манчестер Юнайтед" начнется в 21.45. УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры.