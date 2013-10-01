Владимир Кличко порвал грушу, готовясь к бою с Поветкиным (видео)

На странице Кличко в Facebook появилось видео работы боксера на пневматической груше, которая порвалась от его ударов.

После этого Кличко заменили снаряжение, а его спарринг-партнеры сказали: "Чемпион готов!".

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Как сообщал УНИАН, противнику Владимира Кличко чемпиону WBA россиянину Александру Поветкину готовиться к октябрьскому бою в Москве помогают три спарринг-партнера. Поединок Кличко-Поветкин состоится 5 октября в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимир Кличко - Александр Поветкин в УНИАН благодаря пресс-туру в Москву, организованному ТМ "Хортиця".

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