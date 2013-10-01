Бывший соперник Поветкина и Кличко прогнозирует победу украинца нокаутом

Бывший соперник Владимира Кличко и Александра Поветкина американец Эдди Чемберс озвучил свой ​​прогноз на битву двух олимпийских чемпионов, заявив, что Кличко выиграет нокаутом. Об этом пишет специализированный портал boxingnews.com.ua.

В частности, Чемберс отметил: "Поветкин очень жесткий и волевой боец, он побеждал на всех уровнях. Но ему очень трудно что-то противопоставить размерам Владимира, его чемпионскому опыту и атлетизму. Я скажу, что Владимир выиграет нокаутом в средних или поздних раундах".

Напомним, бой Кличко-Поветкин состоится 5 октября в Москве, в СКК "Олимпийский".

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