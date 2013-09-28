"Днепр" выиграл в центральном матче тура УПЛ

В Днепропетровске завершился центральный матч тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр" обыграл одесский "Черноморец" со счетом 2:0.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в этой игре сошлись вторая и третья команда в турнирной таблице.

"Днепр" по ходу матча имел небольшое преимущество и оправдал прогнозы специалистов и букмекеров, предрекавших ему победу. На 45-й минуте счет открыл точным ударом Никола Калинич, а на 75-й минуте преимщество "Днепра" удвоил Евгений Коноплянка.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Днепр" - "Черноморец".

Как сообщал УНИАН, в сегодняшнем донецком дерби "Металлург" - "Шахтер" была зафиксирована сенсационная ничья - 2:2. В третье матче дня луганская "Заря" на своем поле обыграла луцкую "Волынь" со счетом 2:0.

Таким образом, "Днепр" сравнялся по набранным очкам с лидером турнирной таблицы Премьер-лиги харьковским "Металлистом" - по 36. Правда, у харьковчан сыграно на 1 игру меньше. У "Черноморца" и "Шахтера" по 33 балла.

Тур продолжится четырьмя играми в воскресенье, 29 сентября. В программе дня, среди прочего, матчи с участием "Металлиста" и киевского "Динамо".