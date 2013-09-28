FARE готова предложить помощь в борьбе с неонацизмом в Украине

Международная ассоциация по борьбе с расизмом и неонацизмом на спортивных аренах (FARE) выступила с заявлением относительно ситуации, сложившейся вокруг матча между сборными Украины и Сан-Марино.

Как сообщает корреспондент УНИАН, это заявление размещено на официальном сайте организации.

В частности в заявлении говорится: "Все наблюдатели, направляемые организацией, являются членами международного пула специалистов. У них есть знания в футбольной среде, они отправляются нейтральными и беспристрастными по отношению к какой-либо сборной. Нейтралитет является гарантированным и основной частью системы. Вызывают разочарование некоторые из комментариев о сотрудниках и волонтерах FARE в Украине. Любые попытки запугать, или поощрять нападения на членов нашей организации являются ошибочными и обращают на себя внимание международных органов по правам человека. В качестве последующих мер к санкциям ФИФА исполнительный директор FARE будет обращаться к украинской федерации футбола с предложением своей помощи в борьбе с такими вопросами в будущем".

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Как сообщал УНИАН, по сведениям делегата организации, 6 сентября во время матча отборочного турнира ЧМ-2014 Украина – Сан-Марино (9:0) на стадионе «Львов-Арена» имели место проявления неонацизма, выражавшиеся в плакатах и жестах болельщиков, вскидывавших руки в фашистском приветствии «Хайль, Гитлер!». Также, по данным организации, группа болельщиков из 30 человек встречали улюлюканьем, имитирующем обезьяньи крики, любые действия на поле натурализованного бразильца, игрока сборной Украины Эдмара Галовского.

Накануне Дисциплинарный комитет Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) наказал украинскую команду за все эти проступки штрафом и обязал провести следующий матч отбора к ЧМ-2014 против сборной Польши (11 октября, в Харькове) без зрителей.