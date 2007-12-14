УЕФА настаивает на своей позиции по ТРЦ перед «Олимпийским»

УЄФА повторно подтверждает свою позицию о невозможности проведения финального матча Евро-2012 на национальном спортивном комплексе «Олимпийский», если не будет демонтирован торгово-развлекательный комплекс «Троицкий» перед стадионом.

Как сообщили УНИАН в информ-службе ФФУ, об этом говорится в письме президента УЕФА Мишеля ПЛАТИНИ директору ООО «Юджин» Александру СУБИНУ.

«Просим принять к сведению, что УЕФА не считает себя стороной спора, и мы поэтому не будем отвечать на Ваш запрос об информации. УЕФА является партнером Федерации футбола Украины, и поэтому мы любезно просим Вас напрямую обращаться к ней по этому вопросу. Федерация футбола Украины официально проинформирована о нашей позиции», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС подчеркнул, что УЕФА в своем письме от 21 ноября подтвердила свою позицию относительно невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей финала Евро-2012, если не будет демонтирован ТРЦ «Троицкий» перед стадионом.

В тоже время, после пресс-конференции Г.СУРКИСА представитель учредителей ООО "Юджин", руководитель проекта строительства ТРЦ "Троицкий" Сергей ОВЧИННИКОВ заявил, что "Юджин" настроен на поиск компромиссного решения с органами власти по проекту строительства ТРЦ, при этом раскритиковал неконструктивную позицию в этом вопросе руководства ФФУ.

"Григорий Михайлович (СУРКИС) сегодня не привел ни одного доказательства. Все эти заявления глава ФФУ с различными вариациями делает несколько месяцев подряд. При этом мы слышим исключительно его трактовку событий вокруг "Троицкого", без каких-либо реальных подтверждений со стороны УЕФА, кроме переведенной руководством ФФУ переписки", - сказал С.ОВЧИННИКОВ.

23 ноября Федерация футбола Украины назвала абсурдными заявления компании «Юджин» об отсутствии требования УЕФА относительно необходимости демонтировать торгово-развлекательный центр "Троицкий" перед Национальным спортивным комплексом "Олимпийский" в Киеве.