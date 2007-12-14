Блохин подписал контракт с «Москвой»

Украинский тренер Олег БЛОХИН возглавил российский столичный футбольный клуб "Москва".

Как передает РИА «Новости», контракт нового главного тренера "Москвы" рассчитан на три года. Об этом было объявлено журналистам сегодня на пресс-конференции.

По словам самого О.БЛОХИНА, кардинальных перемен в первое время его руководства командой не предполагается. "Первый сбор в ОАЭ станет определяющим, - сказал экс-тренер сборной Украины. - После него мы выстроим программу подготовки (к сезону). Пока все футболисты остаются в клубе, никого приобретать (пока) не собираемся".

В то же время, украинский специалист заявил о необходимости усиления ФК "Москва" в связи с тем, что клуб в следующем сезоне будет играть в еврокубках. "Усилить надо 2-3 позиции, но при этом приобретать игроков, которые будут на голову сильнее своих конкурентов, - отметил О.БЛОХИН. - Вместе с тем, селекция должна быть только точечной (игроки будут приобретаться на конкретную позицию)".

В 2007 году "Москва" под руководством Леонида СЛУЦКОГО заняла 4-е место в чемпионате России, что является лучшим достижением клуба. Тем не менее, еще до окончания чемпионата руководство клуба объявило, что с российским специалистом контракт продлен не будет. Л.СЛУЦКИЙ в настоящее время возглавил самарские "Крылья Советов".