Александр Усик подписал контракт с компанией Кличко К2

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии подписания приняли участие генеральный директор компании Александр Красюк и чемпион мира в профессиональном боксе Виталий Кличко.

По словам Кличко, «мы все давно знаем и любим Александра. Он добился всего, чего только можно, в любительском боксе и теперь решил перейти на профессиональный уровень. Мы ценим его выбор и уверены, что он не разочаруется в нашей компании. Впереди у него долгий путь в профессионалах, и мы надеемся, что со временем он придет к титульным боям».

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В свою очередь, сам Усик отметил: «После завершения любительской карьеры я побывал во многих ведущих промоутерских компаниях мира в Англии и США, но самое лучшее предложение мне сделала украинская компания К2, чему я очень рад. Что касается Америки, то туда я еще обязательно доберусь - за чемпионскими поясами».

На церемонии было также объявлено о том, что первый бой Усика состоится 9 ноября. Имя соперника и место проведения боя пока неизвестны.