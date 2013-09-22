Суркис не гарантирует, что не будет искать замену Блохину

Об этом он сказал в комментарии программе "Профутбол", пишет Сhampion.

По теме: СМИ: В «Динамо» задумались о замене Блохина

Но владелец клуба не исключил, что будет искать нового тренера в случае отрицательных результатов команды.

"Я не могу дать гарантии, что не буду проводить встреч с тренерами. Мне нужен результат, и Блохин это хорошо понимает. Но я доверяю Блохину, и думаю, что у Олега Владимировича все получится, - рассказал Сурикса.

Также Суркис сказал, что он освободил Михайличенко, Баля и Роменского и это было коллегиальное решение тренеров.

"Сами тренеры собрались и приняли такое решение. Я никого не увольнял. И Михайличенко, и Баль, и Роменский остаются в" Динамо "работать по контрактам. У нас есть"дубль","Динамо-2", команда U-19 и ДЮСШ, - сказал Суркис.

Напомним, пятницу в СМИ появилась информация о том, что после поражений киевского "Динамо" в матчах против харьковского "Металлиста" (0:3) и бельгийского "Генка" (0:1) главному тренеру команды Олегу Блохину грозит отставка. Однако пока главного тренера киевлян руководство клуба менять не планирует.

После поражения от бельгийцев Блохину выдвинули ультиматум, что еще одна потеря очков в ближайших матчах, будь то в чемпионате Украины или в Лиге Европы, оно станет для него последним на должности главного тренера