В Любляне презентован логотип Евробаскета-2015

В Любляне (Словения) состоялась презентация нового логотипа Евробаскета-2015, который пройдет в Украине. Презентация состоялась в последний день Евробаскета-2013 на "Арена-Стожица", где сегодня вечером пройдет финальный матч текущего турнира.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в презентации приняли участие и.о. президента ФИБА-Европа Сириэль Куманс, генсек ФИБА-Европа Камил Новак, вице-премьер министр Украины Александр Вилкул, президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков и Директор Местного организационного комитета Евробаскета-2015 Маркиян Лубкивский.

В частности, Александр Вилкул отметил: "Евробаскет-2013 в Словении подходит к концу и он прошел на отличном организационном уровне. Кроме того, нам он запомнится тем, что сборная Украины заняла шестое место - отличное достижение. Впереди -Евробаскет-2015 и мы постараемся его провести на самом высоком уровне, показать в очередной раз Европе и всему миру свое гостипреимство и умение организовывать самые сложные знаковые мероприятия.

В свою очередь, Александр Волков отметил: "Евробаскет-2013 вошел в историю и теперь мы, как ФБУ, должны сделать все, чтобы сборная Украины могла как можно успешнее выступить на мировом первенстве 2014 года. А потом уже - готовиться к Евробаскету-2015. Пользуясь случаем приглашаю всех кто сегодня здесь с нами, всех моих друзей из ФИБА-Европа в Украину в 2015 году".

Генсек ФИБА-Европа Камил Новак отметил, что Украина - великая страна, которая безусловно сможет провести через два года отличный турнир. Также он отметил, что посетил в августе 2013 года Киев, где присутствовал на юношеском Евробаскете (возраст игроков - до 16 лет). Уровень этих соревновний, по словам Новака, был самым высоким за всю историю проведения турнира.

А директор МОК-2015 Маркиян Лубкивский отметил: "Мы остановили свой выбор на португальском агентстве Brandia Central, с которым имели опыт сотрудничества еще во время Евро-2012. Португальские дизайнеры провели большую работу по изучению давних украинских символов, традиций и исскуства. Они прочуствовали глубину украинской традиции и сумели представить ее в современной интерпретации, тесно объединив традиционные украинские танцы гопак и аркан с баскетболом. Я уверен, что каждый украинец найдет в этом образе что-то свое, а иностранцы через символ турнира смогут почуствовать неповторимый украинский колорит".

Занавес с доски с изображением логотипа снял вице-премьер министр Украины Александр Вилкул.

Как сообщал УНИАН, Евробаскет пройдет в Украине осенью 2015 года.