Луческу оштрафовали за отказ пожать руку тренеру "Карпат" после матча (видео)
19:20, 19 сентября 2013Спорт
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КДК ФФУ наказал румынского тренера за отказ пожать руку руководителю "Карпат" Александру Севидову.
Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу получил денежное наказание за отказ пожать руку тренеру "Карпат" после матча во Львове.
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Соответствующее решение принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, которое состоялось 19 сентября. Мирча Михайлович должен уплатить штраф в размере 5000 гривен, сообщает ТСН.
Напомним, что Луческу нарушил пункт 9 статьи 15 Регламента соревнований Премьер-лиги (об обязательном рукопожатии главных тренеров команд до и после окончания матча).
После финального свистка, возвестившего о сенсационной победе "Карпат", румынский наставник отказался пожать руку наставнику львовян Александру Севидову.
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