Луческу оштрафовали за отказ пожать руку тренеру "Карпат" после матча (видео)

Главный тренер донецкого "​​Шахтера" Мирча Луческу получил денежное наказание за отказ пожать руку тренеру "Карпат" после матча во Львове.

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Соответствующее решение принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета ФФУ, которое состоялось 19 сентября. Мирча Михайлович должен уплатить штраф в размере 5000 гривен, сообщает ТСН.

Напомним, что Луческу нарушил пункт 9 статьи 15 Регламента соревнований Премьер-лиги (об обязательном рукопожатии главных тренеров команд до и после окончания матча).

После финального свистка, возвестившего о сенсационной победе "Карпат", румынский наставник отказался пожать руку наставнику львовян Александру Севидову.