Кличко хочет нокаутировать Поветкина

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко назвал своего будущего оппонента россиянина Александра Поветкина сильнейшим соперником в карьере и сказал, что его цель – нокаутировать россиянина.

Об этом Кличко-младший заявил в беседе с представителями СМИ в день открытых дверей на своей тренировочной базе в Гоинге (Австрия), сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

В частности, украинский боксер отметил: «В соревнованиях среди любителей Поветкин был чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Он не проиграл ни одного боя в своей карьере и никогда не бывал в нокдауне. Он лучший оппонент, с которым я когда-либо дрался. Моя цель – выиграть этот бой нокаутом».

Как сообщал УНИАН, бой за титул чемпиона мира Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском СКК "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимир Кличко – Александр Поветкин в УНИАН благодаря пресс-туру в Москву, который организовывает ТМ "Хортиця"