FIFA открыла дело против сборной Украины - ФФУ

"Могу лишь сказать, что производственное дело по этому вопросу в FIFA открыто. Но относительно того, по каким именно фактам - пока без комментариев. Разумеется, речь идет о действиях болельщиков во время матча Украина - Сан-Марино, который проходил во Львове. Отмечу, что фашистских флагов на "Арене Львов" не было. Вердикт FIFA будет озвучен позже, но когда именно и каким он может быть, говорить преждевременно", - отметил Стороженко в разговоре с Вести.

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Ранее появилась информация о том, что матч Украина – Польша в Харькове может пройти при пустых трибунах из-за действий болельщиков во Львове на предыдущем матче против Сан-Марино 7 сентября. Позже неназванный источник в ФФУ якобы сообщил, что причиной могут оказаться фашистские баннеры на матче.