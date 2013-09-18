Кличко получил еще одного спарринг-партнера перед боем с Поветкиным

Еще одним спарринг-партнером украинца Владимира Кличко станет американский боксер Стив Каннингем.

Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Тренировочные бои с Каннингемом чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Кличко-младший проведет в рамках подготовки к бою с «регулярным» чемпионом WBA Александром Поветкиным.

Отметим, что перед этим Каннингем помогал Тайсону Фьюри готовиться к поединку с Дэвидом Хэем.

Напомним, что сейчас Кличко в подготовке помогают украинец Вячеслав Глазков, британцы Сэм Секстон и Диллиан Уайт, а так же латыш Майрис Бриедис.

Также стали известны и имена двух новых спарринг-партнеров Поветкина. Россиянин привлек к подготовке к бою бывших партнеров британца Дэвида Хэя. Поляк Мариуш Вах и британец Ричард Тауэрс из лагеря Хэймейкера отправляются в Москву для работы с Поветкиным.

Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском СКК "Олимпийский".

Читайте все новости о бое Владимира Кличко с Александром Поветкиным в УНИАН благодаря пресс-туру, который организовала ТМ «Хортиця»