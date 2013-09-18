Кличко получил еще одного спарринг-партнера перед боем с Поветкиным
Украинца потренирует бывший партнер Тайсона Фьюри
Еще одним спарринг-партнером украинца Владимира Кличко станет американский боксер Стив Каннингем.
Об этом сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.
Тренировочные бои с Каннингемом чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Кличко-младший проведет в рамках подготовки к бою с «регулярным» чемпионом WBA Александром Поветкиным.
Отметим, что перед этим Каннингем помогал Тайсону Фьюри готовиться к поединку с Дэвидом Хэем.
Напомним, что сейчас Кличко в подготовке помогают украинец Вячеслав Глазков, британцы Сэм Секстон и Диллиан Уайт, а так же латыш Майрис Бриедис.
Также стали известны и имена двух новых спарринг-партнеров Поветкина. Россиянин привлек к подготовке к бою бывших партнеров британца Дэвида Хэя. Поляк Мариуш Вах и британец Ричард Тауэрс из лагеря Хэймейкера отправляются в Москву для работы с Поветкиным.
Как сообщал УНИАН, титульный бой Кличко - Поветкин состоится 5 октября в московском СКК "Олимпийский".
Читайте все новости о бое Владимира Кличко с Александром Поветкиным в УНИАН благодаря пресс-туру, который организовала ТМ «Хортиця»