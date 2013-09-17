Логотип и лозунг Евробаскета-2015 будут презентованы 22 сентября

Логотип и лозунг чемпионата Европы по баскетболу 2015 года, который состоится в Украине, будут презентованы 22 сентября, в день финала нынешнего Евробаскета, который проходит в Любляне.

Как сообщается в релизе Местного организационного комитета "Евробаскет-2015", директор турнира Маркиян Лубкивский сообщил, что специальная церемония и пресс-конференция состоятся на арене "Стожице" в Любляне за несколько часов до финального матча чемпионата Европы по баскетболу 2013 года среди мужчин.

В пресс-конференции по случаю презентации логотипа примут участие и.о. президента ФИБА Европа Сириель Куманс, генеральный секретарь ФИБА Европа Камил Новак, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул, президент ФБУ Александр Волков, директор турнира «ЕвроБаскет-2015» Лубкивский.

Также в перерыве матча за третье место на чемпионате состоится торжественная церемония передачи эстафеты от организаторов турнира 2013 года – организаторам Евробаскета 2015, а также презентация нового логотипа баскетбольным болельщикам на арене «Стожице».

Как сообщал УНИАН, Евробаскет-2013 в Словении проходит с 4 по 22 сентября. На этом турнире сборная Украины уже завоевала высшее для себя достижение за всю историю, попав в 1/4 финала, восьмерку сильнейших команд Европы. В четвертьфинале 19 сентября украинцы встретятся с командой Хорватии.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

Соревнования будут проходить в Днепропетровске, Донецке, Одессе, Харькове, Львове и Киеве.

В соревнованиях примут участие 24 национальных сборных по баскетболу, которые проведут 90 матчей. Ожидается, что Украину во время Евробаскета посетит более 1 млн иностранных туристов.