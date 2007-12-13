Фаны Шахтера протестуют против новой эмблемы клуба (фото)

Донецкий Шахтер в среду провел ответный матч1/4 финала Кубка Украины против полтавской Ворсклы.

Донечане, имея за плечам выигрыш 3:0 в Полтаве, фактически превратили ответную встречу в формальность. Матч закончился со счетом 1:1. Шахтер стал следующим полуфиналистом Кубка Украины. Донецкие фаны, как всегда, были активными, креативными и требовательными. На трибунах можно было увидеть и надежды на победу в Кубке Украины

и отношение болельщиков к новой эмблеме клуба

а также языковые предпочтения фанатов

Фото УНИАН