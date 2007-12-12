Завершился первый тайм в матчах 6-го тура Лиги Чемпионов

Динамо впереди по количеству пенальти

Завершились первые 45 минут в матчах 6-го тура Лиги Чемпионов Группа E. Рейнджерс - Лион 0:1 (Гову 16), Барселона - Штутгарт 1:1 (Джовани 36 - Антонио 3) Группа F. Рома - МЮ 0:1 (Пике 34) , Спортинг - Динамо 1:0 (Полга 35 пен.) Группа G. ПСВ - Интер 0:0, Фенербахче - ЦСКА 2:1 (Алекс 32, Угур Борал 45+1 - Эду 30 автогол) Группа H. Арсенал - Стяуа 2:0 (Диаби 8, Беннтнер 42), Славия - Севилья 0:0

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