”Шахтёр” сдаст часть игроков в аренду

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) в зимнее межсезонье планирует отдать мексиканского легионера команды Нери КАСТИЛЬО в аренду в один из клубов Англии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке после матча Кубка Украины по футболу между «Шахтером» и «Ворсклой» сказал главный тренер «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ.

«Возможно, КАСТИЛЬО будет отдан в аренду в Англию», - сказал М.ЛУЧЕСКУ.

Он также добавил, что в аренду в другие клубы будут отданы некоторые другие игроки команды, которые не имеют постоянной игровой практики в «Шахтере».

Справка УНИАН. ФК «Шахтер» приобрел Н.КАСТИЛЬО накануне сезона за рекордную для Чемпионата Украины сумму - 20 млн. евро.