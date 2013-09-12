В рейтинге ФИФА сборная Украины поднялась на три места

Рейтинг обнародован на сайте ФИФА.

За месяц сборная Украины заработала 25 зачетных пунктов и расположилась в таблице сразу вслед за французами.

Отметим, что значительные изменения произошли в первой десятке мирового рейтинга. Рейтинг как и прежде возглавляет Испания, а на вторую позицию вышли аргентинцы, потеснив немцев на третье. В свою очередь Италия замкнула топ-квартет, из которого выбыла Колумбия - пятая. Также в десятку сильнейших входят Бельгия, Уругвай, Бразилия, Нидерланды и Хорватия.

Сборная России поднялась на одну ступеньку и расположилась на 16 месте.

Как сообщал УНИАН, рейтинг ФИФА обновляется раз в месяц. В следующий раз он будет обновлен в середине октября.