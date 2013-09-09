Украина - Англия: Букмекеры ставят на львов

16:47, 09 сентября 2013
Спорт
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На победу "сине-желтых" коэффициент - 2.80. "Трех Львов" - 2.45.

Букмекеры сомневаются в победе сборной Украины, ffu.org.ua

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины будет принимать на НСК "Олимпийский" команду Англии в рамках отбора на чемпионат мира-2014.

Согласно котировкам букмекерских контор, больше шансов на победу у англичан. Коэффициент на их победу составляет 2.45, сообщает ТСН-Проспорт.

На победу "сине-желтых" дают коэффициент 2.80. А ничья оценивается коэффициентом 3.30.

Напомним, накануне обе команды одержали разгромные победы. Украинцы разбили Сан-Марино со счетом 9:0. А англичане разгромили молдаван - 4:0.

Матч Украина - Англия состоится 10 сентября в Киеве. Начало - в 21:45. За онлайн-трансляцией следите на нашем сайте.

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