Украина - Англия: Букмекеры ставят на львов
16:47, 09 сентября 2013Спорт
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На победу "сине-желтых" коэффициент - 2.80. "Трех Львов" - 2.45.
Букмекеры сомневаются в победе сборной Украины, ffu.org.ua
Во вторник, 10 сентября, сборная Украины будет принимать на НСК "Олимпийский" команду Англии в рамках отбора на чемпионат мира-2014.
Согласно котировкам букмекерских контор, больше шансов на победу у англичан. Коэффициент на их победу составляет 2.45, сообщает ТСН-Проспорт.
На победу "сине-желтых" дают коэффициент 2.80. А ничья оценивается коэффициентом 3.30.
Напомним, накануне обе команды одержали разгромные победы. Украинцы разбили Сан-Марино со счетом 9:0. А англичане разгромили молдаван - 4:0.
Матч Украина - Англия состоится 10 сентября в Киеве. Начало - в 21:45. За онлайн-трансляцией следите на нашем сайте.
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