Сборная Украины впервые проиграла на Евробаскете-2013

Мужская сборная Украины по баскетболу проиграла матч четвертого тура чемпионата Европы команде Франции со счетом 71:77.

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Любляне, в которой украинцам противостоял один из фаворитов чемпионата и серебряный призер предыдущего Евробаскета-2011, по большей части проходила в абсолютно равной борьбе.

Первую четверть украины выиграли со счетом 16:14, а вторую и третью проиграли с минимальной разницей в 1 балл - 20:21 и 15:16. Таким образом, после 30 минут игры счет был равным - 51:51.

В заключительной 10-минутке украинцы сначала вышли вперед на 3 балла, но затем инициативу перехватили французы. В концовке сказался опыт соперника, который был точнее в атаке и хладнокровнее в защите. Кроме того, отлично проявил себя в концовке лидер сборной Франции и один из звездных игроков сильнейшей баскетбольной лиги мира - североамериканской НБА - Тони Паркер, набравший 28 очков.

Лучшим игроком в составе украинской сборной в этом матче оказался натурализованый американец Пух Джеттер - 20 очков.

Таким образом, сборная Украины потерпела первое поражение на Евробаскете, но при соотношении 3/1 по-прежнему имеет все шансы на попадание во второй групповой этап. По регламенту соревнований, борьбу продолжат три лучшие команды из шести в каждой группе.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы по баскетболу в Словении проходит с 4 по 22 сентября.