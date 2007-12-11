Завершился первый тайм в матчах 6-го тура Лиги Чемпионов

Челси и Валенсия еще не открыли счет

Завершились первые 45 минут в матчах 6-го тура Лиги Чемпионов Группа A. Олимпик - Ливерпуль 0:2 (Джеррард 4, Торрес 11), Порту - Бешикташ 1:0 (Лучо Гонсалес 44) Группа B. Челси - Валенсия 0:0, Шальке-04 - Русенборг 3:1 (Асамоа 12, Рафинья 19, Кураньи 36 - Коне 23) Группа C. Реал - Лацио 3:0 (Баптиста 13, Рауль 15, Робиньо 36), Олимпиакос - Вердер 2:0 (Столтидис 12)

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