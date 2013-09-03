На чемпионате мира по дзюдо грузин покусал российского спортсмена (видео)

04:36, 03 сентября 2013
Спорт
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На завершившемся в Бразилии чемпионате мира по дзюдо российский спортсмен Кирилл Денисов во время поединка подвергся некорректному нападению со стороны соперника из Грузии.

В финале командного турнира Денисов сражался с Варламом Липартелиани, и тот по ходу боя укусил своего оппонента за ногу. Инцидент произошел на третьей минуте поединка (3:30 в видеофрагменте) и определенно выбил россиянина из колеи. Победа досталась сопернику, явно нарушившему правила. Грузины по итогам командного финала завоевали мировое чемпионство, а россиянам достались серебряные медали, передает РБК.

Сам Денисов заявил, что за укус во время боя положена немедленная дисквалификация нарушителя, однако почему судьи не приняли такого решения – объяснить невозможно. Поединок был продолжен арбитрами без каких-либо замечаний. Россиянин также сообщил, что на укус грузинского дзюдоиста спровоцировал проведенный им болевой прием.

Тем не менее, после боя Липартелиани извинился перед Денисовым за свой поступок.

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