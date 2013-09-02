Девич "достал" Шевченко в рейтинге бомбардиров Украины (видео)

Гол в ворота "Шахтера" стал для Марко Девича 83-м в чемпионатах Украины. Причем, для достижения такого результата сербскому украинцу понадобилось на 37 матчей меньше, нежели Шевченко, пишет ТСН.ua.

Если Марко продолжит в таком же духе (в восьми турах нападающий забил восемь голов), то к концу сезона может подняться на четвертую строчку в реестре бомбардиров.

Отметим, что кроме Марко в топ-10 присутствуют еще двое действующих футболистов - Максим Шацких и Евгений Селезнев.

Причем, узбекскому нападающему осталось забить 5 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром. В воскресенье Макс мог сократить отставание от Сергея Реброва до трех голов, но не реализовал пенальти в матче с "Зарей" (0:4).