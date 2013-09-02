Девич "достал" Шевченко в рейтинге бомбардиров Украины (видео)
Нападающий харьковского "Металлиста" и сборной Украины Марко Девич догнал легенду украинского футбола Андрея Шевченко в реестре бомбардиров чемпионата Украины.
Гол в ворота "Шахтера" стал для Марко Девича 83-м в чемпионатах Украины. Причем, для достижения такого результата сербскому украинцу понадобилось на 37 матчей меньше, нежели Шевченко, пишет ТСН.ua.
Если Марко продолжит в таком же духе (в восьми турах нападающий забил восемь голов), то к концу сезона может подняться на четвертую строчку в реестре бомбардиров.
Отметим, что кроме Марко в топ-10 присутствуют еще двое действующих футболистов - Максим Шацких и Евгений Селезнев.
Причем, узбекскому нападающему осталось забить 5 голов, чтобы стать лучшим бомбардиром. В воскресенье Макс мог сократить отставание от Сергея Реброва до трех голов, но не реализовал пенальти в матче с "Зарей" (0:4).
Топ-10 реестра бомбардиров чемпионата Украины
1. Сергей Ребров ("Шахтер", "Динамо") - 123 гола (261 матч)
2. Максим Шацких ("Арсенал", "Динамо") - 119 (311)
3. Андрей Воробей ("Шахтер", "Днепр", "Арсенал", "Металлист") - 105 (315)
4. Александр Гайдаш ("Таврия", "Металлург" (Мариуполь) - 95 (258)
5. Сергей Мизин ("Карпаты", "Динамо", ЦСКА, "Днепр", "Черноморец", "Металлист", "Кривбасс", "Арсенал") - 90 (342)
6. Тимерлан Гусейнов ("Заря", "Черноморец") - 85 (215)
6. Евгений Селезнев ("Шахтер", "Днепр", "Арсенал") - 85 (168)
8. Александр Косырин ("Динамо", ЦСКА, "Арсенал", "Металлург" Донецк, "Черноморец", "Говерла") - 84 (240)
9. Андрей Шевченко ("Динамо") - 83 (172)
9. Марко Девич ("Волынь", "Шахтер", "Металлист") - 83 (209)