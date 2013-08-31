УНИАН проведет онлайн матча "Шахтер" - "Металлист"

Сегодня в Донецке состоится центальный матч 8-го тура украинской футбольной Премьер-лиги в котором встретятся "Шахтер" и харьковский "Металлист".

В этой игре сойдутся две лучшие команды по итогам чемпионата сезона 2012/13, также лидирующие в новом сезоне 2013/14. С одной лишь разницей, что сейчас первое место в таблице занимает не "Шахтер", а "Металлист", опережающий конкурента на 1 очко.

Обе команды в нынешнем сезоне должны были представлять Украину в Лиге чемпионов. Но, из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, признавшего матч "Карпаты" - "Металлист", сыгранный в 2008 году, договорным, УЕФА дисквалифицировала харьковчан из еврокубков сроком на один год. Между тем, команда сумела сыграть два матча отборочного раунда ЛЧ, уверенно обыграв греческий ПАОК.

Фаворитом в этом матче считается действующий чемпион страны "Шахтер", ставки на победу которого букмекеры принимают из рассчета 1,6 к 1. На ничью принимаются ставки с коэффициентом 4 к 1, на победу "Металлиста" - 4,8 к 1.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию игры, которая начнется в 19.30.