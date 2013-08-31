Владимир Кличко признан лучшим боксером года
04:00, 31 августа 2013Спорт
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Всемирная организация бокса (WBO) на конгрессе в Будапеште признала чемпиона мира в супертяжелом весе, украинца Владимира Кличко лучшим боксером 2013 года.
WBO признала Владимира Кличко лучшим боксером 2013 года
Кличко является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, а его старший брат Виталий - по версии WBC, сообщает Радио Свобода.
5 октября в Москве состоится титульный поединок между Владимиром Кличко и регулярным чемпионом WBA Александром Поветкиным.
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