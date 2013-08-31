Владимир Кличко признан лучшим боксером года

Кличко является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, а его старший брат Виталий - по версии WBC, сообщает Радио Свобода.

5 октября в Москве состоится титульный поединок между Владимиром Кличко и регулярным чемпионом WBA Александром Поветкиным.