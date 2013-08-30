"Динамо", "Днепр" и "Черноморец" узнали соперников в Лиге Европы

В Монако завершилась жеребьевка второго по значимости клубного еврокубкового турнира - Лиги Европы, по итогам которой своих соперников по групповому этапу узнали киевское "Динамо", днепропетровский "Днепр" и одесский "Черноморец".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, в жеребьевке приняли участие 48 команд, которые были разбиты на 12 групп.

"Динамо" попало в группу G и сыграет с бельгийским "Генком", австрийским "Рапидом" и швейцарский "Тун". "Днепр" попал в группу Е, где соперниками команды будут итальянская "Фиорентина", португальская "Пасуш де Ферейра" и румынский "Пандурий". А "Черноморец" попал в группу В, с голландским ПСВ, хорватским "Динамо" из Загреба и болгарским "Лудогорецем".

Отметим, что семь из 48 участников жеребьевки начинают борьбу с групповой стадии, а девять клубов попали туда после поражения в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Основная же масса команд завоевала это право в четверг, когда завершились ответные встречи раунда плей-офф Лиги Европы. Наконец, еще три участника жеребьевки стали известны в пятницу. Согласно решению Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям, место дисквалифицированного по решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне турецкого "Бешикташа" занял норвежский "Тромсе". В свою очередь, дисквалифицированный турецкий "Фенербахче" заменил кипрский АПОЕЛ - одна из команд, уступившая в раунде плей-офф Лиги Европы. Голландский АЗ, в доигранном в пятницу матче с кипрским "Атромитосом", прерванном в четверг из-за пожара на стадионе голландского клуба, уступил 0:2, но победа в гостях (3:1) позволила команде сыграть в групповом турнире.

Все это повлияло на посев перед жеребьевкой, но не коснулось украинских команд, которые сохранили свои позиции - "Динамо" было в первой корзине, "Днепр" во второй и "Черноморец" в третьей.