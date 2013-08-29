Анна Ризатдинова выиграла серебряную медаль чемпионата мира по гимнастике

На чемпионате мира по гимнастике в Киеве разыгран четвертый комплект наград - в упражнении с лентой, где второе место завоевала украинка Анна Ризатдинова.

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Как сообщает корреспондент УНИАН, Ризатдинова была второй в восьмерке сильнейших спортсменок планеты.

За свою композицию Ризатдинова получила от судей 18,233 балла.

Лучше выступила только россиянка Яна Кудрявцева, которой поставили 18,516 балла. Третье место у Мелитины Станюты из Белоруссии – 18,066.

Это уже третья медаль сборной Украины на мировом первенстве. Днем ранее Ризатдинова выиграла золотую награду в упражнении с обручем, а сегодня Алина Максименко завоевала бронзу в упражнении с булавами.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по художественной гимнастике проходит в Киеве с 27 августа по 1 сентября.