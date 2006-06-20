Главный тренер сборной Туниса обещает победить Украину

Главный тренер сборной Туниса француз Роже Лемерр заявил на пресс-конференции после матча с Испанией, что его команда должна победить в матче против Украины.

"Не думайте, что я оптимист, я реально оцениваю ситуацию. Игра, которую мы показали в матче против Испании, дает нам надежду. Мы должны показать хороший футбол в матче против Украины и победить. Если мы победим, то впервые в истории выйдем в 1/8 финала", - заявил Лемерр

Что касается матча с Испанией, проигранного со счетом 1:3, Лемерр заявил, что причиной поражения послужил недостаток концентрации.

"Парадоксально, но мы потеряли бдительность в тот самый момент, когда испанцы начали терять надежду сравнять счет. Как команда мы блестяще справились с соперником, но потеря концентрации отдельными игроками не позволила нам выиграть", - сказал тренер.

Напомним, что главный соперник Туниса в борьбе за выход из группы – сборная Украины со счетом 4:0 нанесла поражение Саудовской Аравии. Судьба второй путевки в плей-офф определится в очном поединке двух стран.

Подопечным Блохина достаточно будет сыграть вничью, а тунисцам нужна только победа.

РБК