Шева очень рад, что ему дали поиграть

Андрей Шевченко, забивший первый гол в субботнем матче с "Сандерлендом", поделился своим мнение о прошедшем матче и о "трудных трёх очках".

Хотя "Челси" явно доминировал в этом матче, "Сандерленд" упорно боролся и заставил "синих" выложиться по полной, чему Шевченко был очень рад:

"Матч был трудным, но мы взяли три очка. Очень важно побеждать в каждом матче, учитывая, что другие команды тоже играют хорошо".

Дидье Дрогба не смог сыграть из-за травмы, Шевченко вышел в нападении против "Сандерленда" и отлично справился со своей задачей.

Шевченко: "Я очень рад, что тренер дал мне возможность сыграть сегодня, что забил гол, что моя команда победила. Это очень важно. Если тренер даёт шанс, то нужно постараться сыграть как можно лучше. Я думаю, в "Челси" очень много хороших игроков. Эта победа - важный результат, и мы чувствуем себя лучше с каждой игрой. Мне очень важно быть частью команды, и я буду стараться играть как можно лучше - для команды, для клуба и для болельщиков".

Вчера "Арсенал" проиграл "Миддлсбро", и победив "Сандерленд", "Челси"сократил отставание от лидера чемпионата до трёх очков. Шевченко прекрасно осознаёт, насколько важна будет игра с "канонирами" в следующее воскресенье:

"Это очень важный матч. "Арсенал" показывает великолепный футбол. Они идут на первом месте, и это будет очень тяжёлая игра".

Официальный сайт ФК "Челси"