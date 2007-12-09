Результаты 16-го тура английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние матчи 16-го тура английской Премьер-лиги

Миддлсбро - Арсенал 2:1 (Даунинг 4 пен., Тунджай 73 - Росицки 94)

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:1 (Шимбонда 45, Дфео 83 - Бьянки 61)

Болтон - Уиган 4:1 (Шарнер 3 автогол, Нолан 37, Дэвис 68, Анелька 88 - Ландзаат 14)

Блекберн - Вест Хэм 0:1 (Аштон 52)

Таким образом, Арсенал продолжает возглавлять таблицу с 37 очками, но теперь МЮ с 36-ю и Челси с 34-мя очками приблизились к нему.

В средней части команды распределись группами: по 30 очков у Ливерпуля, Портсмута, МСити, по 27 - у Эвертона и Астон Виллы, а у Блекберна - 26. По 22 у Вест Хэма и Ньюкасла.

У Рединга - 17, Тоттенхэма - 15, по 14 - у Болтона, Бирмингема, Миддлсбро, по 13 - у Фулхэма и Сандерленда. Уиган - 9. Дерби - 6.