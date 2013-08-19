Безногому бегуну Писториусу предъявили обвинение в убийстве

Об этом сообщает Associated Press.

По теме: Дело безногого бегуна Писториуса будут дорасследовать

Суд над Писториусом должен начаться 3 марта 2014 года. В ходе процесса будут допрошены более 100 свидетелей, передает Lenta.ru по информации Bloomberg.

В суд приглашен в том числе некий человек, слышавший, что в ночь, предшествовавшую убийству, Писториус громко ругался со своей девушкой. Его свидетельство должно стать одним из ключевых доказательств версии обвинения.

Полиция завершила расследование в отношении Писториуса 13 августа. Если он будет признан виновным в убийстве, ему грозит пожизненное заключение.

Сам Писториус 22 февраля был отпущен под залог в размере более чем 100 тысяч долларов. В марте суд разрешил ему участвовать в соревнованиях, в том числе за рубежом. Спортсмен заявлял о своем намерении вновь начать тренировки.

19 февраля в суде Писториус признался в том, что в ночь на 14 февраля 2013 года убил свою подругу. Однако он утверждал, что сделал это по ошибке. По его словам, он услышал ночью странный шум в ванной и подумал, что в его дом забрался преступник. Тогда Писториус взял пистолет и выстрелил в закрытую дверь несколько раз. Только потом, проникнув в ванную, он обнаружил, что убил свою подругу. Следственные органы подвергали версию Писториуса сомнению, потому что не понимали, почему он не заметил отсутствия девушки в комнате.