Блохина оштрафовали на 5 тысяч гривен

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины принял ряд решений, касающихся клубов Премьер-лиги, первой и второй лиг. Об этом информирует пресс-служба ФФУ.

В частности, за массовое использование пиротехнических средств болельщиками команды «Шахтер» Донецк на стадионе «Донбасс Арена» во время матча 4-го тура чемпионата между командами «Шахтер» Донецк - «Динамо» Киев, донецкий клуб оштрафован на 50 тысяч гривен.

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За массовое использование пиротехнических средств, повреждение 49 индивидуальных сидений и электронного табло, а также скандирование нецензурных выражений болельщиками команды «Динамо» Киев в том же матче, футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 100 тысяч гривен. Кроме этого, ФК «Динамо» обязан возместить убытки, причиненные действиями собственных болельщиков.

За скандирование нецензурных выражений и выбегание болельщиков на беговую дорожку во время матча 5-го тура чемпионата между командами «Динамо» Киев - «Черноморец», футбольный клуб «Динамо» оштрафован на 25 тысяч гривен.

За нарушение требований пункта 9 статьи 15 Регламента соревнований ПЛ (относительно обязательного рукопожатия главных тренеров команд до и после окончания матча) после окончания матча 5-го тура чемпионата «Динамо» Киев - «Черноморец», главный тренер «Динамо» Киев Олег Блохин оштрафован на 5 тысяч гривен.