Претендент на титул Кличко требует отобрать у украинца пояс WBC

Стиверн считает несправедливым решение организации перенести бой с Кличко-старшим из-за его травмы. Он напомнил, что ранее в таких случаях боксера лишали титула, сообщает ТСН.

"Мне совсем не хочется думать, что WBC относится к некоторым боксерам лучше, чем к другим. Однако это так. Никто не помешал им отобрать пояс у травмированного Тимоти Брэдли, а как быть с Виталием Кличко? Его никто не тронет? Думаю, что не посмеет. Это несправедливо и плохо для бокса", - заявил канадец в комментарии BoxingScene.

Стиверн убежден, что украинец - великий боксер, но это не дает никому права менять правила игры. Как сообщалось ранее, президент Всемирного боксерского совета (WBC) Хосе Сулейман заявил, что Виталия ни за что не лишат чемпионского титула. Напомним, что Кличко-старший сможет выйти на ринг только в следующем году из-за травмы правой руки.