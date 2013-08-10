ГАИ просит не оставлять транспорт возле НСК "Олимпийский"

08:32, 10 августа 2013
Спорт
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Столичная Госавтоинспекция призывает водителей не оставлять транспорт с нарушением правил возле НСК «Олимпийский», где 11 августа состоится футбольный матч «Динамо» - «Черноморец».

Об этом сообщили УНИАН в УГАИ г. Киева.

Матч начнется в 19.30 в рамках 5-го тура чемпионата Премьер-лиги Украины.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов, в частности, свободного передвижения болельщиков на НСК "Олимпийский", ГАИ обращается к водителям с просьбой не оставлять транспорт с нарушением правил, а также с 8.00 не парковать автомобили на тротуарах улиц Физкультуры, Большая Васильковская (Красноармейская), Жилянская, Шота Руставели, Саксаганского и Эспланадная.

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