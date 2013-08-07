Ахметов отправился на переговоры с Суркисом

Ахметов специально отправился на встречу с Суркисом в Монако, где проведет переговоры.

Накануне «Шахтер» сделал официальное предложение киевскому «Динамо» в размере 12 млн евро с целью приобрести защитника сборной Украины Хачериди. Президент «Динамо» Суркис отверг предложение, посчитав его несоответствующим уровню футболиста. Агент 26-летнего защитника Андрей Головаш заявил о том, что киевский клуб будет готов расстаться с Хачериди за компенсацию в размере 20 млн евро.

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Ожидается, что вопрос по будущему Хачериди решится до ближайшего уик-энда, передает sport.ua.

Как сообщалось, Хачериди не раз заявлял о своем желании покинуть киевскую команду. Вместе с тем, комментировать свой возможный переход в "Шахтер" игрок отказался.