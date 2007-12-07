Блохин: ни разу не слышал с трибун «Ганьба!»

Сразу после совместного заседания исполкома и президиума ФФУ, принявшего отставку тренерского штаба сборной, ситуацию в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал Олег Блохин.

Тренер говорит, что «отпускали» его не очень охотно:

«Были предложения проголосовать: отпускать Блохина или нет. Но я возразил: срок контракта истек, а приковать цепями к тренерской скамейке невозможно».

Блохин поделился своими чувствами по поводу отставки:

«Смешанные. Решение далось непросто: четыре года - не четыре дня. Хорошо ли, плохо ли работал, но костяк команды мы с помощниками создали, и преемнику не придется начинать с нуля.

Несмотря на ощутимую разницу в результатах, достигнутых в прошлом году и в нынешнем, ни разу не слышал с трибун криков "Ганьба!". Для меня это важно», - отметил тренер.

Вопрос почему тренер не согласился остаться еще на один цикл, или два, имея в виду Евро-2012 Блохин оставил без ответа:

«Малопригодный вопрос для публичного обсуждения. Опущу его с вашего разрешения.»

По поводу своей дальнейшей карьеры Блохин отметил: «…я больше не тренер сборной. Первый, кому об этом сообщил, мой агент Шандор Варга. Позвонил ему и поручил вести переговоры с потенциальными работодателями. До сегодняшнего дня держал слово и ни с кем в контакт не вступал, что бы ни писали в интернете.

О том, когда может возглавить новый клуб тренер пока не знает, говорит спешка здесь ни к чему: «Спешить не собираюсь. Выбор будет зависеть от соответствия условий работы задачам, которые будут передо мной поставлены», - подытожил Блохин.

Football.ua