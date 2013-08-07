В матче "Металлист" - ПАОК фаворитом считается украинский клуб

Как передает корреспондент УНИАН, игра пройдет на стадионе "Металлист-Арена", где ожидается аншлаг. Все билеты на матч были раскуплены за несколько дней до начала игры.

По данным аналитиков букмекерских контор, безусловным фаворитом в игре считается украинский клуб. В среднем на победу "Металлиста" принимаются ставки из расчета 1,45 к 1, на ничью - 4,3 к 1, на победу ПАОКа - 7,3 к 1.

В первой игре, состоявшейся неделю назад в Салониках, победу одержал "Металлист" - 2:0. Таким образом, для прохода в раунд плей-офф турнира харьковчанам достаточно не проиграть с разницей в два мяча и более. Команду устроит даже поражение с минимальным счетом.

Игру, которая начнется в 20.00 по киевскому времени, будет транслировать телеканал "2+2".

Онлайн-трансляция матча на сайте УНИАН начнется в 19.55.