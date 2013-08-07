Суркис готов продать Хачериди даже дешевле, но не Ахметову

Об этом сообщает "Проспорт".

Игрок ФК "Динамо" (Киев) Евгений Хачериди не заинтересован в переходе в донецкий "Шахтер". В этом уверяет президент клуба Игорь Суркис. Он смущен разговорами, которые велись с игроком без участия клуба.

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"Есть же понятие" фэйр-плей ". Любому футболисту можно увеличить зарплату в два-три раза - это зависит от возможностей клуба. Две недели назад, когда начались подобные разговоры , у меня была беседа с Хачериди. Женя мне сказал, что переход в "Шахтер" его не интересует. Евгений хочет выступать в Западной Европе ", - отметил Суркис в интервью "Взгляду".

Если же "Динамо" получит предложение от европейского клуба, то обязательно рассмотрит его. "И, вполне вероятно, Женя будет продан за меньшую сумму по сравнению с той, которую сейчас предлагает "Шахтер ", - сказал Суркис.