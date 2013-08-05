Сборная Житомирской области стала лидером Кубка Украины по триатлону

Как сообщили сегодня корреспонденту УНИАН в пресс-службе департамента семьи, молодежи и спорта Житомирской облгосадминистрации, участие в соревнованиях взяли сильнейшие триатлонисты из 11-ти регионов Украины.

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Среди женщин весь подиум составляли спортсменки из Житомирской области. Так, по итогам Кубка Украины по триатлону среди женщин первое место завоевала Александра Степаненко, второе - Анна Абдулова, третье место - Роксолана Ищук.

Среди мужчин на первом месте оказался Сергей Кохан (Житомирская область), на втором - Дмитрий Маляр (Днепропетровская область), а на третьем - Артур Шевчук (Житомирская область). Все житомирские победители и призеры Кубка Украины являются воспитанниками Житомирской областной школы высшего спортивного мастерства.

В соревнованиях Детской триатлонной лиги Украины среди девушек победу завоевала воспитанница Житомирской ДЮСШ «Авангард» Марта Покотило. В детских соревнованиях среди юношей победу праздновали юные одесситы.

Также в рамках всеукраинских соревнований по триатлону в Житомире впервые в Украине провели официальный чемпионат по паратриатлону с участием 25 спортсменов-инвалидов. Соревнования паратриатлонистов прошли в разных номинациях. Среди них были и незрячие, и спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Здесь чемпионом стал также воспитанник житомирской школы триатлона Владимир Степаненко, который уже дважды выступал на чемпионате Европы по паратриатлону. В.Степаненко является воспитанником Житомирского регионального центра «Инваспорт».

Как сообщал УНИАН, вчера в Житомире состоялись всеукраинские соревнования по триатлону, в которых принимали участие почти 200 спортсменов.