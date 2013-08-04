Блохин рассказал, как разорвали Ярмоленко

После поражения от «Шахтера» в матче Премьер-лиги главный тренер «Динамо» подвел итог встречи:

- Поздравляю «Шахтер» с победой. Думаю, игра по накалу была очень хорошей. Обменялись быстрыми голами, а затем матч был, наверное, как на качелях – кто забьет второй мяч. Но второй гол мы пропустили из-за ошибки. Потом надо было рисковать, и я выпустил второго нападающего, попытался изменить ситуацию. Пропустили контратаку, но было уже все равно, какой счет – 2:1, 3:1 или 4:1. В целом я очень удовлетворен командой по одной простой причине… Наверное, не хватило времени для сыгранности, для понимания. Если бы эта игра была недельки через две – наверное, мы бы действовали получше. Просто катастрофически не хватает времени для сыгранности! У нас пять новых футболистов, но это вполне нормально. Думаю, что у команды видно продвижение вперед. Поэтому в целом я удовлетворен, хотя и проиграли.

Касательно травмы Андрея Ярмоленко тренер отметил:

- Ярмоленко разорвали ногу. Просто некрасиво, когда футболист ломает другого футболиста, а двое подходят, друг другу руки пожимают и радуются, что убили Ярмоленко. Чего радоваться? В следующей игре можно и тебя убить. Это же футбол. Должны соблюдаться правила Fair Play. А люди радуются, что убили Ярмоленко. Конечно, на это, честно говоря, как-то странно смотреть.

Также Олег Блохин проккоментировал судейство.

- Хочу сказать о судействе. Я никогда не говорил о действиях арбитра, но извините. Когда Григорий Михайлович Суркис был президентом ФФУ, говорили, что было судейство в пользу брата. А сейчас уже, наверное, Григорий Михайлович не участвует в этом процессе. Но сегодня, считаю, судейство не соответствовало уровню того накала и борьбы команд, которые вышли на поле. Судья, мягко говоря, не впечатлил.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Донецке состоялся матч четвертого тура Премьер-лиги, в котором "Шахтер" на своем поле в Донецке обыграл киевское "Динамо" со счетом 3:1.