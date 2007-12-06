Лужный: ничего страшного

После вчерашнего кубкового матча тренеры Таврии и Динамо согласились, что все решится в Киеве.

Олег Лужный, и.о. главного тренера Динамо:

"Конечно же, я недоволен игрой. Сегодня игру предрешили две ошибки вратаря: один удар - два гола. Считаю, такие люди не имеют права играть в Динамо. В том, что мы не реализовали свои моменты, нет ничего страшного. Это был лишь "первый тайм" кубкового противостояния - все решится в Киеве".

"Думаю, зимой Динамо ожидают значительные изменения"

Михаил Фоменко, главный тренер Таврии:

"Первый тайм" закончился в нашу пользу, нужно готовиться ко второму. Почему добились положительного результата? Ответ один: самоотдача футболистов была на высоком уровне плюс объективное судейство".

Football.ua