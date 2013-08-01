Футболиста «Шахтера» не накажут за грубую игру в матче с «Черноморцем»

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ не будет применять санкций к игроку донецкого "Шахтера" Луиса Адриано.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, производство по делу «Об эпизоде, который имел место 28.07.2013 г. на 53-й минуте матча 3-го тура чемпионата «Шахтер» (Донецк) - «Черноморец» (Одесса) с участием футболистов Л. Адриано («Шахтер») и Р. Валеева («Черноморец»)» было закрыто отдельным постановлением.

Письмом Комитета арбитров ФФУ было подтверждено, что данный эпизод был замечен официальными лицами матча. Кроме того, КА ФФУ отметил, что даже в том случае, если бы речь шла о неправильном решении арбитра, этот случай не является «очевидной ошибкой», о которой идет речь в п. 4 ст. 60 Дисциплинарных правил ФФУ. Таким образом, согласно пп. 2 I 4 ст. 60 Дисциплинарных правил ФФУ данное дело не подлежит рассмотрению КДК ФФУ, поскольку находится за пределами его компетенции.

В эпизоде, который произошел в матче "Шахтер" - "Черноморец", игрок донецкого клуба Адриано грубо сыграл против соперника, но, вместе с тем, не нанес ему серьезной травмы.

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Кроме того, сегодня было принято решение относительно событий в еще одном матче Премьер-лиги. За неправомерные действия болельщиков команды «Говерла» на стадионе «Авангард» 20 июля 2013 года во время окончания матча 2-го тура чемпионата «Говерла» (Ужгород) - «Динамо» (Киев) ужгородский клуб оштрафован на 25 000 гривень. Также клуб предупрежден о том, что в случае повторения случаев несанкционированного появления болельщиков в игровой зоне стадиона, к клубу будут применены более жесткие санкции, вплоть до проведения матча без зрителей.

Киевское «Динамо» оштрафовано на 20 000 тысяч гривень за использование пиротехнических средств болельщиками команды во время этого же матча.